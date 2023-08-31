«Детские травмы»: почему Дмитриенко боится кредитов как огня

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 27 0

Ваня Дмитриенко признался, что боится кредитов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Певец решил учиться на ошибках прошлого, вот только не на своих.

Певец Ваня Дмитриенко признался в страхе перед кредитами и ипотекой. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии Top Hit Music Awards Russia, которая прошла в клубе VK Gipsy Moscow.

«Детские травмы», — так 17-летний артист объяснил свою боязнь.

Как оказалось, у него остались неприятные воспоминания из прошлого, связанные с кредитами. По словам Дмитриенко, его родители очень долго разбирались с финансовыми вопросами из-за ипотеки, и он решил учиться ошибкам на их опыте.

«У меня в семье была такая история с кредитами. Родители с этим разбирались. Я просто на их опыте никогда бы не ввязался в кредиты и ипотеку. Я лучше буду в чем-то хреновом жить, чем жить в чем-то хорошем, но взятом в ипотеку», — отметил певец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ваню Дмитриенко обокрали на миллион рублей.

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