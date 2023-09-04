Армия России уничтожила четыре военных катера ВСУ с десантниками вблизи Крыма
| В России Срочная новость 143 0
Группы украинских боевиков следовали в направлении мыса Тарханкут.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Армия России в ночь с 3 на 4 сентября уничтожила четыре военных катера ВСУ с десантниками вблизи Крыма. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Все четыре быстроходных судна были произведены США Willard Sea Force. В северо-западной части акватории Черного моря по боевикам успешно отработала российская морская авиация. Известно, что диверсанты следовали в направлении мыса Тарханкут.
Читайте также
+12° 765 мм рт. ст.
100%
100%
96.34
0.01 104.61
-0.33
0.01 104.61
-0.33
Нашли ошибку?