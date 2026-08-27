ВС РФ освободили Шевченковское в Запорожской области
В Минобороны рассказали об успехах российской армии.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские войска освободили Шевченковское в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Шевченковское Запорожской области», — указано в сводке ведомства.
В этом же регионе подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили боевиков и боевые машины механизированной бригады ВСУ и бригады территориальной обороны Украины в районах Димитрово, Орехово и Новояковлевки. Враг потерял 55 человек, 19 машин и две станции радиоэлектронной борьбы.
Бойцы российской армии также поразили личный состав и технику двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, а кроме того — двух полков ВСУ в районах Трудового, Отришек, Омельника, Барвиновки в Запорожской области, Мировки и Васильковски в Днепропетровской области.
На этих участках украинские боевики потеряли всего свыше 360-ти единиц личного состава, пять бронемашин и семь автомобилей.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Герасимов проинспектировал выполнение боевых задач «Южной» группировкой войск.
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