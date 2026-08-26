Российские войска освободили населенные пункты в Сумской и Запорожской областях
Минобороны РФ рассказало об успехах наших солдат.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие заняли два населенных пункта в Сумской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
Писаревку освободили подразделения группировки войск «Север». Российские военные также нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах Толстодубово, Пролетарского, Садков и Кияницы Сумской области.
На харьковском направлении поражены формирования ВСУ и территориальной обороны в районах Приколотного, Бузово, Цуповки, Новоалександровки, Липцов и Слатино. По данным Минобороны, потери украинской стороны на этом участке составили до 240 военнослужащих, танк и 14 автомобилей.
Неженку в Запорожской области освободили подразделения группировки войск «Восток». Как заявили в российском военном ведомстве, ВС РФ продолжили продвижение и нанесли удары по позициям ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.
Потери украинской стороны на этом направлении, по оценке Минобороны России, составили более 345 боевиков, две боевые бронемашины и три автомобиля.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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