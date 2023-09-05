Врачи Новой Зеландии забыли в животе у пациентки медицинский инструмент размером с тарелку

Женщина полтора года мучилась от болей.

Хирурги города Окленда в Новой Зеландии забыли в животе у пациентки медицинский инструмент, с которым она в итоге прожила 18 месяцев. Об этом сообщает издание RNZ.

По данным СМИ, женщина не подозревала, что носит в животе ранорасширитель, однако все это время мучилась болями в этой области. Их причину выявили только при проведении компьютерной томографии.

Стоит отметить, что инструмент, который в диаметре составляет 17 сантиметров, то есть, примерно размером с тарелку, вытащили еще в 2021 году, но факт врачебной ошибки признали только сейчас. Руководству больницы пришлось принести извинения, они пообещали увеличить контроль во время операций.

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