Оперативное спасение: в России начнут обучать водителей скорой помощи

В России впервые начнут обучать на водителей скорой помощи
Фото: Анна Майорова / ТАСС
Эту программу подготовки запускают в Чувашии.
В России начнут обучать водителей скорой помощи, эту образовательную программу подготовил Чебоксарский медицинский колледж. Об этом сообщают «Известия». Для проведения занятий будет использоваться настоящая машина «скорой», чтобы сделать максимально комфортное обучение и создать реальные условия работы.
Дисциплин много, среди них даже курсы по оказанию первой помощи, а также изучение устройства машины. Помимо этого, студенты смогут получить дополнительную специальность санитара. Это должно сильно помочь в работе, так как поможет учащимся научиться верному обращению с больными людьми (например, при транспортировке лежачих пациентов).
Ранее 5-tv.ru сообщил, какие три симптома являются предвестниками скорой смерти.
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