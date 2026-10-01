«Нелепо»: Путин о прекращении ударов по судам ВСУ в обмен на остановку атак на НПЗ

Путин: при прекращении ударов необходимо учитывать интересы обеих сторон

Президент России Владимир Путин назвал нелепым предложение прекратить удары по кораблям ВСУ в обмен на остановку атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом российский лидер заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По словам президента, российской стороне предлагают прекратить удары по кораблям, чтобы они могли перевозить гражданские грузы с сельскохозяйственной продукцией. При этом Путин указал на ограничения, которые сохраняются в отношении российских нефти и нефтепродуктов.

«Или нам говорят: давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы с сельхозпродукцией вывозят. А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты», — сказал президент.

Путин отметил, что прекращение атак на российские НПЗ не означает автоматического выхода отечественных нефтепродуктов на мировые рынки.

«Вот, они прекращают удары, поэтому станет больше дизельки, которая так нужна, скажем, в Соединенных Штатах. У нас станет больше, нам и так хватает дизельки. Но на мировые рынки она не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов», — заявил глава государства.

Президент также упомянул ограничения в сфере страхования и рост стоимости платы за использование транспортного средства.

«А мы в ответ на это должны будем прекращать удары по чувствительным для них объектам в экономическом смысле. Ну, согласитесь, что это выглядит нелепо просто», — отметил президент.

Путин также заявил, что Россия выступает за соблюдение свободы судоходства и международных норм морского права.

«Мы за соблюдение свободы судоходства во всех регионах мира и за соблюдение всех международных норм в области морского права. Я думаю, что нам не нужно придумывать нового, но нам нужно соблюдать то, что есть», — заключил глава государства.

Ранее Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума ответил на вопрос о готовности страны к различным сценариям.

Модератор заседания Кирилл Токарев уточнил у президента, означает ли это, что россиянам не стоит привыкать к регулярным дефицитам топлива.

Путин заявил, что Россия должна быть готова к разным вариантам развития событий и принимать необходимые меры.

Глава государства отметил, что такая готовность должна показать тем, кто намерен причинить стране вред, что подобные действия не принесут результата.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.