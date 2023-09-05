Островной упор: за полгода в офшоры России переехало 87 компаний

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За полгода в офшоры России переехало 87 компаний

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Sand; 5-tv.ru

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Эта цифра больше, чем за весь предыдущий год.

Офшорные зоны в России становятся более популярными. Как пишут «Известия», только за полгода в специальные административные районы на островах Русском и Октябрьском переехали 87 компаний.

Это больше, чем за весь предыдущий год. Львиная доля — из Кипра и Британских Виргинских островов.

Активы фирм измеряются десятками триллионов рублей. Интерес к офшорам эксперты связывают с западными санкциями и трудностью ведения бизнеса из-за рубежа, в том числе — для получения дивидендов.

В планах властей упростить процесс переезда. Отметим, что к специальным административным районам относят территории, где для компаний, которые перешли в российскую юрисдикцию, действует льготный налоговый режим. Их создали пять лет назад, чтобы привлечь капитал зарубежных компаний соотечественников.

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