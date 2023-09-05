Модель Алена Шишкова с детства страдала от излишней худобы

Мама российской модели Алены Шишковой призналась, что дочь с детства критиковали за чрезмерную худобу, передает StarHit.

Некоторое время назад звезда заявила, что несколько лет борется с анорексией. Модель отметила, что массово травить ее начали после появления на ТВ шоу «Наследники и Самозванцы», «Звезды в Африке». Многие популярные паблики не отказывали себе в удовольствии посплетничать о внешности модели.

«Красота и здоровье, привлекают, восхищают, а когда вдруг что-то не так, сразу начинается: иди поешь, ноги — спички, руки худые, филлеры вколола, скулы шарики и вообще, как можно было такую красивую внешность *** (потерять — прим. ред.)», — заявила Шишкова.

Мама Алены рассказала о детстве знаменитости. Когда девочка пошла в детский сад, то многие люди упрекали ее за то, что та мало ест, приставая с вопросами в духе: «Тебя родители совсем не кормят?». Женщина жалеет, что не оставила дочь еще на один год в детском саду. Тогда девочка была бы одной из самых старших в классе, что сделало бы ее гораздо уверенней.

Пластическая хирургия и уколы красоты в молодости: что ждет Алену Шишкову

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая возлюбленная рэпера Тимати больна анорексией и булимией. Девушка много лет «возвращала» еду, так как боялась за свою внешность.