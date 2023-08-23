Алена Шишкова больна булимией и анорексией: «Мое состояние стало критическим»

На фоне активного обсуждения изменений во внешности модели она сделала неожиданное признание.

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати и популярная модель Алена Шишкова больна анорексией и булимией. Звезда долго не комментировала бурные обсуждения ее внешности, не один год. Когда-то публика восхищалась красотой блондинки, потом критиковала за излишнюю худобу, обвиняла в чрезмерном увлечении косметологией и пластической хирургией, а недавно открыто высмеивала округлившиеся щеки, эксперты и коллеги из шоу-бизнеса торопились указать на «проблемные зоны» в материалах СМИ.

Шишкова призналась, что прежде чем ответить всем, кто торопился «заскочить в тему» хотела решить свои проблемы. Их две — булимия и анорексия. Оказывается, в течение восьми лет модель проходила курсы по набору веса в разных клиниках и санаториях, пила лекарства, пробовала специальные диеты. Порой были заметны улучшения, но они сменялись рецидивами — красавица попала в зависимость от мочегонных препаратов, так как они помогали избавиться от отеков, а еще она вызывала рвоту после приема пищи.

«В апреле этого года, когда состояние стало критическим, я обратилась в Центр изучения расстройств пищевого поведения (ЦИРПП). Мой случай не совсем типичный. Увы, я много лет „возвращала“ еду не потому что боялась лишнего веса (Я очень хотела поправиться), а потому что еда и жидкость вызывали к утру отеки. А наутро съемки, а я недовольна своим лицом», — пишет Шишкова.

По словам 30-летней модели, отеки стали для нее настоящей фобией, которую только подпитывали комментарии под фотографиями в прессе и соцсетях. Со временем она стала «возвращать» даже воду, которую пила. Из-за постоянного приема мочегонных препаратов почки перестали справляться со своей задачей, не могли работать самостоятельно. Звезда стала периодически падать в обмороки, начались судороги, она редко выходила в свет, не могла найти силы чтобы просто встать с постели. При росте 176 сантиметров она весила 45 килограммов.

Алена Шишкова провела 2,5 месяца в Центре изучения РПП. Фото: Instagram* / missalena.92

Как объяснили Шишковой врачи, без должного питания мозг перестает трезво оценивать реальность. Модель была уверена, что мочегонные препараты ей помогают, а любая жидкость — это зло. Она верила, что даже сок от съеденного яблока снова изуродует ее лицо. После двух с половиной месяцев в ЦИРПП селебрити набрала 15 килограммов, но вес распределился неравномерно.

«Потребовалась помощь хирурга, он перераспределил жир из одних мест в другие, вернул мне пропорциональные формы. Сейчас я прохожу реабилитацию», — поделилась Алена.

Шишкова впервые за долгое время чувствует себя хорошо, она очень ждет возвращения к активной жизни, мечтает забыть об ужасах болезни. Звезда решила рассказать свою историю, чтобы предостеречь других от повторения ее ошибок, призвала не скрывать от близких свои проблемы и своевременно обращаться к специалистам. Потому что со многими болезнями можно жить, многие можно победить, а от анорексии — умирают.

Ранее 5-tv.ru выяснял, за кого Алена Шишкова собралась замуж.