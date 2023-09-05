Последние слова: что Елизавета II сказала перед смертью герцогине Йоркской

Невестка сумела сохранить хорошие отношения со свекровью до последних дней жизни.

Бывшая невестка покойной Елизаветы II Сара Фергюсон раскрыла, что королева Великобритании сказала ей во время их последней встречи.

Герцогиня Йоркская опубликовала в сети отрывок из последнего интервью, в котором содержится речь королевы. Эти слова, как отмечается, обращены лично к Фергюсон.

«Это последнее, что сказала мне королева: „Просто будь собой, Сара“. Теперь я действительно настоящая», — говорит она.

Сара, герцогиня Йоркская. Фото: www.globallookpress.com / Vincenzo Landi

Фергюсон смогла сохранить хорошие отношения со свекровью до последних дней жизни Елизаветы II. Она, как известно, часто гостила у нее.

После развода с принцем Эндрю она утратила титул «королевское высочество». Однако и «герцогини» она также может лишиться, если официально выйдет замуж.

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