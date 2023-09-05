Преемник Резникова на посту главы Минобороны Украины оказался под следствием

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Руководство фонда подозревают в незаконном увольнении членов набсовета компании «Центрэнерго».

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kyrylo Chubotin; 5-tv.ru

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На Украине возбудили уголовное дело против Фонда государственного имущества. Его возглавляет Рустем Умеров, который вскоре должен стать министром обороны страны.

Руководство фонда подозревают в незаконном увольнении членов наблюдательного совета одной из крупнейших украинских компаний «Центрэнерго» и грубом нарушении законодательства о труде. На посту руководителя оборонного ведомства Умеров должен сменить Алексея Резникова.

Последнего, как сообщает издание Spiegel, отправили в отставку из-за коррупционных скандалов, связанных с закупкой по завышенным ценам униформы и продовольствия для военных. Таким образом, впервые министром обороны в Киеве может стать человек, который находится под следствием.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Зеленский отправил Резникова в отставку.

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