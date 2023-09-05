Преемник Резникова на посту главы Минобороны Украины оказался под следствием

На Украине возбудили уголовное дело против Фонда государственного имущества. Его возглавляет Рустем Умеров, который вскоре должен стать министром обороны страны.

Руководство фонда подозревают в незаконном увольнении членов наблюдательного совета одной из крупнейших украинских компаний «Центрэнерго» и грубом нарушении законодательства о труде. На посту руководителя оборонного ведомства Умеров должен сменить Алексея Резникова.

Последнего, как сообщает издание Spiegel, отправили в отставку из-за коррупционных скандалов, связанных с закупкой по завышенным ценам униформы и продовольствия для военных. Таким образом, впервые министром обороны в Киеве может стать человек, который находится под следствием.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Владимир Зеленский отправил Резникова в отставку.