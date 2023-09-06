Непоправимый ущерб: кусок Великой стены попытались разрушить в Китае
Кусок Великой стены попытались разрушить в Китае
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagesandstories; 5-tv.ru
Фрагмент был возведен во время правления династии Мин около 500 лет назад.
Великая Китайская стена едва не стала чуть менее великой — ее попытались разрушить местные строители. И все потому, что устали объезжать участок по дороге на работу.
Срезать путь они решили при помощи экскаватора и бульдозера. Фрагмент памятника архитектуры и культуры был возведен во время правления династии Мин около 500 лет назад.
В полиции отметили, что ущерб, нанесенный сооружению, непоправим. Вандалам грозит серьезное наказание.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России вандалов обяжут платить за порчу домового имущества.
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