В России вандалов обяжут платить за порчу домового имущества

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Сейчас эти затраты ложатся на плечи управляющих компаний.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev; 5-tv.ru

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Вандалы заплатят за порчу подъездов и засоры канализации. Сейчас эти затраты ложатся на плечи управляющих компаний, а затем разом на всех жильцов, но уже с 1 октября все может измениться.

Вступают в силу поправки в Гражданский кодекс, которые обяжут нарушителей самих платить за разрисованные стены или забитый мусоропровод. Как вычислят вандалов и как их заставить расплатиться за ущерб, выяснял корреспондент «Известий» Василий Михеев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России появились государственные соседские чаты. Протестировать новый сервис могут жители восьми регионов, среди которых — Петербург, Архангельская, Калужская, а еще — ряд уральских и сибирских областей.

В чате можно обсудить любые вопросы о доме, проводить опросы, а еще общаться с управляющей компанией. Так коммунальщикам будет сложнее уйти от вопросов жителей.

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