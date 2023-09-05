Вскрытия не было: певице Анастасии не отдают из морга тело матери

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 32 0

Певица Анастасия пожаловалась на невозможность забрать тело матери из морга

Вскрытия не было: певице Анастасии не отдают из морга тело матери

Фото: Микляев Сергей / ТАСС

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Знаменитости даже не смогли показать ее родственницу.

Певице Анастасии не отдают из морга тело покойной матери — режиссера Людмилы Салдадзе, неизвестным образом оказавшееся в психиатрической клинике. Об этом сообщает МК.RU.

По словам певицы, ее родственница скончалась именно в этой больнице, и сейчас тело находится там же.

«Я поехала в больницу, чтобы забрать вещи мамы, но мне ее даже не показали. И забирать не разрешают. Я просила хотя бы посмотреть на нее. Но мне ответили, что показывать не имеют права, так как не было вскрытия. Я возмутилась: „Она у вас находится уже вторые сутки, а вы еще не сделали вскрытие?“» — сетует знаменитость.

Таким образом, звезда не имеет информации о том, когда состоятся похороны ее матери. Ранее Анастасия обращалась в полицию для выяснения загадочных обстоятельств ее смерти. При этом была зафиксирована пропажа 600 тысяч рублей, которые певица отдавала матери перед госпитализацией.

Ранее 5-tv.ru писал о странных обстоятельствах смерти матери певицы Анастасии.

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