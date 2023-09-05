Новую станцию метро откроют в аэропорту Внуково 6 сентября

Она, как отмечается, дополнит Солнцевскую линию.

В московском аэропорту впервые будет открыта станция метро — уже 6 сентября она будет запущена во Внуково. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в столичном департаменте транспорта.

«6 сентября московские власти откроют станцию метро „Аэропорт Внуково"», — говорится в материале.

Станция будет открыта на Солнцевской линии, которая на схеме метро обозначена желтым цветом. Отмечается, что она станет первой, функционирующей в аэропорту.

Практически от самого перрона до терминала добраться можно будет с помощью подземного перехода. Скоростные поезда «Аэроэкспресс» от метро также продолжат курсировать от станций до аэропортов.

По информации источника, станция займет площадь в 12,6 тысячи квадратных метров. По красоте и уникальности она не будет уступать другим подземным платформам в Москве. Ее стены украсят портретами знаменитых советских авиаконструкторов — Андрея и Алексея Туполевых.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили отказаться от английского перевода на схемах в метро.