Новую станцию метро откроют в аэропорту Внуково 6 сентября

РБК: станцию метро в аэропорту Внуково запустят 6 сентября
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Она, как отмечается, дополнит Солнцевскую линию.
В московском аэропорту впервые будет открыта станция метро — уже 6 сентября она будет запущена во Внуково. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в столичном департаменте транспорта.
«6 сентября московские власти откроют станцию метро „Аэропорт Внуково"», — говорится в материале.
Станция будет открыта на Солнцевской линии, которая на схеме метро обозначена желтым цветом. Отмечается, что она станет первой, функционирующей в аэропорту.
Практически от самого перрона до терминала добраться можно будет с помощью подземного перехода. Скоростные поезда «Аэроэкспресс» от метро также продолжат курсировать от станций до аэропортов.
По информации источника, станция займет площадь в 12,6 тысячи квадратных метров. По красоте и уникальности она не будет уступать другим подземным платформам в Москве. Ее стены украсят портретами знаменитых советских авиаконструкторов — Андрея и Алексея Туполевых.
Ранее 5-tv.ru писал, что в России предложили отказаться от английского перевода на схемах в метро.
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