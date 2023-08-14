В России предложили отказаться от английского перевода на схемах в метро

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 40 0

В 2021 году в московском метро, МЦК, МЦД и монорельсе уже перестали объявлять станции на этом языке.

В России предложили отказаться от английского перевода на схемах в метро

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

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Минтранс предложил исключить английский перевод на схемах в некоторых видах общественного транспорта из обязательных требований. Соответствующая инициатива была опубликована на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В министерстве уточнили, что дублирование английским текстом может стать необязательным для схем и указателей в метро, на монорельсе, фуникулерах и канатных дорогах. Пересмотрены будут приказы об утверждении типовых правил пользования данными видами общественного транспорта. Нововведения напрямую коснутся пунктов, регулирующих порядок информирования пассажиров.

В транспортом ведомстве отметили, что проект был инициирован на фоне многочисленных обращений россиян.

В регионах решение о переводе схем на иностранный язык будет приниматься согласно установленным правилам пользования транспортными средствами. В столичном метро, МЦК, МЦД и монорельсе с 2021 года уже было прекращено оглашение остановок на английском языке. Связано тогда это было с сокращением потока туристов и жалоб от жителей города о лишней информации.

Ранее 5-tv.ru писал, что российским регионам разрешат вводить курортный сбор.

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