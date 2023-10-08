«Душевный стриптиз»: Алла Рид назвала песни Владимира Высоцкого откровением

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 23 0

Алла Рид обнажается при исполнении песен Владимира Высоцкого

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Проблемы, затронутые советским поэтом, актуальны по сей день.

Алла Рид обнажается при исполнении песен Владимира Высоцкого. В этом бывшая участница шоу «Голос» и солистка театра «Градский Холл» эксклюзивно призналась в разговоре с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.

По словам певица, в своих произведениях советский автор-песенник говорил о тех переживаниях, которые волнуют людей, но затрагиваемые проблемы не все готовы озвучить вслух.

«Когда я пою его песни, для меня это происходит некий душевный стриптиз. А в песнях Высоцкий не стеснялся этого делать, и меня это безумно просто потрясло и потрясает до сих пор, как гениально он об этом говорил. А самое главное, что годы идут, столько поколений уже прошло, а то, о чем он говорил, актуально до сих пор», — отмечает артистка.

Как признается Алла Рид, исполняя композиции советского поэта, в первую очередь ею движет смысл, заложенный в песнях, а не ее мощные вокальные данные.

«Для меня это откровение. Это не пение, это некое такое выражение моей души», — делится солистка театра «Градский Холл».

Детство Аллы Рид прошло в городе Куйбышеве, которому с 1991 года вновь вернули его прежнее название — Самара. После окончания школы девушка переехала в Москву, где поступила в Государственную академию славянской культуры, а позже она стала студенткой ГИТИСа. В 2015 году Алла Рид прошла слепые прослушивания в шоу «Голос» и попала в команду Александра Градского, который оказал огромное влияние на ее творчество. Маэстро привил артистке любовь к Владимиру Высоцкому, и сейчас Алла Рид является первой и единственной певицей, которая официально исполняет песни советского поэта.

Ранее 5-tv.ru писал, что представила первый женский альбом «Мой Высоцкий».

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