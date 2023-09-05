«Сумасшедший дом»: в Крыму отреагировали на закон Украины о делении полуострова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 74 0

В Крыму назвали безумием закон Украины о делении полуострова

«Сумасшедший дом»: в Крыму отреагировали на закон Украины о делении полуострова

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Kovalev

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В Республике уже привыкли к выходкам Киева.

Принятый на Украине закон об административно-территориальном делении Крыма в республиканском парламенте назвали безумием. На новую выходку киевского режима отреагировал вице-спикер крымского представительного органа Владимир Бобков.

«Иначе, чем как на элементы сумасшедшего дома, мы на это смотреть не можем», — прокомментировал он в беседе с агентством РИА Новости.

Бобков добавил, что в республике уже привыкли к безумным шагам президента Владимира Зеленского. По его словам, вопрос о принадлежности полуострова остается болезненным для Киева, особенно он обострился на фоне провального контрнаступления ВСУ, заметил парламентарий.

Бобков отметил, что с момента прихода Зеленского к власти административно-территориальные преобразования в регионе не прекращаются — то Киев теряет контроль над областями, то уходят территории. Вице-спикер предположил, что Зеленскому не дает жить спокойно затишье в этом вопросе.

Украинский лидер подписал закон об изменениях в административно-территориальном устройстве Крыма. Он предусматривает новые районные деления региона и создание дополнительных военных и военно-гражданских администраций. Кроме того в проекте есть пункт о декоммунизации Крыма.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к России. За вхождение в состав страны высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума принимать отказались. Киев до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведчик США оценил шансы НАТО вытеснить РФ из Крыма.

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