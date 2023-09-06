Вклад в мобильность: какие авто чаще всего покупают в России

Подогрела интерес россиян к покупке авто информация о возможном росте цен на машины.

В России взлетели продажи новых автомобилей. В августе жители страны купили около 110 тысяч авто. По информации «Известий», это почти на 15 тысяч штук больше, чем в июле и в 2,5 раза выше, чем год назад.

Спрос подогрела перспектива дальнейшего роста цен. По прогнозам дилеров, к зиме российский авторынок может достичь показателя в миллион машин. В ТОП-3 продаж: АвтоВАЗ, Chery Automobile и Haval. Замыкают десятку Toyota, Kia и Hyundai.

Как уточняет издание, все новые японские автомобили ввезли в нашу страну по параллельному импорту. И хотя несомненный лидер рейтинга АвтоВАЗ, его доля постепенно уменьшается. По сравнению с прошлым годом она сократилась на 10%.

В то же время стремительно увеличивают свое присутствие в нашей стране китайские автопроизводители. Сейчас модели из Поднебесной составляют почти половину российского автомобильного рынка.