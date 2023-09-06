Акулы напали на катамаран кругосветной экспедиции с россиянами на борту

После атаки хищников судно пошло ко дну.

Катамаран кругосветной экспедиции Russian Ocean Way, следующей по пути великих российских мореплавателей, атаковали акулы у берегов Австралии. Об этом сообщается в Telegram-канале экспедиции.

Уточняется, что экипаж катамарана в составе Евгения Ковалевского, Станислава Березкина и Винсента Томаса Этьен подвергся нападению акул в Тихом океане примерно в 835 километрах к юго-востоку от австралийского города Кэрнса.

«С экспедицией случилось достаточно трагическое происшествие. Они прямо тонули. Акулы напали, продырявили им баллоны, и буквально за два часа правая часть баллонов ушла в воду. Хорошо, что спасательный корабль пришел через 45 минут после подачи сигнала SOS, ребята успели спастись. Вся корма была в воде», — рассказала 5-tv.ru руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная.

Хищники атаковали судно дважды: 4 и 5 сентября. Во время первого нападения они прокусили задний левый баллон катамарана, в результате чего он полностью погрузился в воду. Около суток путешественники шли в аварийном режиме, преодолев примерно сто миль. Однако затем на судно вновь напали акулы. На этот раз они повредили правый баллон, после чего катамаран начал тонуть. Экипажу ничего оставалось, кроме как подать сигнал SOS.

На помощь путешественникам пришел сухогруз Dugong Ace, направлявшийся в Шанхай. Он подобрал членов экипажа экспедиции и их личные вещи. Сам катамаран пришлось бросить в океане, так как на сухогрузе не было механизмов для его подъема на борт.

Это уже не первая потеря судна за время экспедиции Russian Ocean Way, стартовавшей в начале июля 2021 года из Кронштадта. В марте тримаран путешественников потерпел крушение в Тихом океане. Экипаж тогда спасло и доставило в Чили проходившее мимо коммерческое судно.

Для продолжения экспедиции свой парусный надувной катамаран предоставил российский путешественник Дмитрий Трубицын. Судно модернизировали, и до происшествия с акулами плавание проходило на нем.

Ранее 5-tv.ru сообщал о нападении акулы на женщину на пляже Rockaway в Нью-Йорке.