Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 43 0

Она госпитализирована в критическом состоянии.

Акула напала на женщину на пляже в Нью-Йорке

Фото: www.globallookpress.com / Peter Pinnock

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Акула напала на женщину на пляже Rockaway в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.

Уточняется, что пострадавшей оказалась женщина 50 лет. После укуса хищника она госпитализирована в критическом состоянии.

Между тем пляж закрыт для посетителей. В департаменте парков и зон отдыха Нью-Йорка отметили, что нападение в данном месте акул на людей — крайне редкое явление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тигровую акулу, растерзавшую россиянина в египетской Хургаде, мумифицируют и передадут музею.

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