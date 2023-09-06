Загоняет в угол: к чему может привести выгорание на работе

Нужно уметь расслабляться и уделять время не только труду, но и отдыху.

Каждый сотрудник рано или поздно сталкивается с переутомлением, связанным с работой. Но как не прийти от банальной усталости к выгоранию?

Бизнес-консультант, эксперт в сфере личностного роста Надежда Баушева рассказала изданию Газета.ру, сколько стадий выгорания существует. К выгоранию на работе приводят напряженный график с постоянными авралами, избыточная нагрузка и отсутствие перспектив, объясняет специалист.

Более того, если сотрудник пренебрегает полноценным отдыхом или попросту не умеет расслабляться, он тоже находится в зоне риска. И дальше человека ждут эмоциональное и физическое истощение.

«На эмоциональном уровне это проявляется в виде отсутствия интереса как к рабочим процессам, так и к другим сферам жизни. Пропадает мотивация. Человек постоянно чувствует себя опустошенным и раздражительным: может срываться на других из-за мелочей, часто провоцирует конфликты на работе и дома», — говорит Баушева.

На первой стадии выгорания сотрудник испытывает лишь легкую усталость, но все еще готов трудиться, не покладая рук. На второй энтузиазма часто хватает только на начало рабочей недели, а продуктивность довольно быстро сменяется неэффективностью.

А вот третья, самая тяжелая, буквально загоняет человека в угол, заставляя чувствовать опустошение и социальную незначимость. В таком случае интерес к работе пропадает полностью.

Чтобы не доработать до полного выгорания, эксперт советует перейти на менее загруженный участок деятельности, хорошо отдохнуть, не забывая про здоровый сон, а еще — перестать возводить работу на пьедестал смысла всей жизни. Но если сотрудник выгорел окончательно, то стоит в принципе прервать карьеру и уделить время себе и своим личным потребностям.

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