Назло бывшему: Портман перешагнула через измену луком с дерзким мини

Знаменитость посетила международную конференцию в Германии, попав на страницы таблоидов.

Натали Портман показала всему миру, что семейные проблемы не отражаются на ее красоте. Так, издание The Sun опубликовало свежие снимки звезды, где та запечатлена в элегантном костюме с дерзким мини.

Знаменитость, напомним, ушла от мужа из-за измены. Но, кажется, она успела смириться со статусом одинокой красавицы.

СМИ запечатлели ее в Мюнхене, куда 42-летняя актриса приехала ради участия в международной конференции по экологии. Для этого она выбрала элегантный наряд, который выгодно подчеркнул ее достоинства, а именно — длинные стройные ноги.

При этом журналисты отметили, что Портман уже не выглядит подавленной, а, значит, переживания из-за предательства остались в прошлом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Натали Портман и Бенжамен Мильпье разводятся после 11 лет брака.