«Нельзя начинать отношения со лжи»: Гузеева и Сябитова не поверили участнице шоу

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Гузеева не поверила в тяжелое детство участницы шоу «Давай Поженимся!»

«Нельзя начинать отношения со лжи»: Гузеева и Сябитова не поверили участнице шоу

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Телеведущих смутил образ молодой девушки и некоторые подробности ее рассказа.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева не поверила в рассказ одной из участниц программы, посчитав, что та привирает в рассказе о своей жизни. Как пишет издание dni.ru, недоверие вызвала девушка, рассказавшая о своем тяжелом детстве и жизненных перипетиях.

На телешоу участница поведала ведущим, что ей пришлось пережить нелегкие времена в совсем юном возрасте, но благодаря силе духа она не сдалась и сейчас уже является владелицей бизнеса в своем городе, а также получает три образования. При этом девушка отметила, что деньги на салон красоты она заработала исключительно своим трудом.

Однако душещипательная история показалась Ларисе Гузеевой неправдоподобной. Ведущая заметила, что женщины, которые тяжело трудятся день и ночь, выглядят совсем не так, как эта участница. К тому же, сомнения вызвал и молодой возраст девушки. А соведущая Гузеевой сваха Роза Сябитова добавила, что самое главное в отношениях — это искренность, и нельзя начинать их со лжи.

Роза СябитоваРоза Сябитова. Краснова Александра / ТАСС

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Гузеева нашла себе новую любовь.

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