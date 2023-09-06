При взрыве в многоэтажном доме в Екатеринбурге пострадал человек

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 11 0

В МЧС сообщили, что в здании произошла разгерметизация газового баллона.

При взрыве в многоэтажном доме в Екатеринбурге пострадал человек

Фото: Telegram / Официальный канал Главного управления МЧС России по Свердловской области / mchs66

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В многоэтажном доме в Екатеринбурге прогремел взрыв. Есть пострадавший, сообщает МЧС Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, в 16:04 по местному времени поступило сообщение о разгерметизации газового баллона в здании и последующем начале горения. Произошло все на 12 этаже жилого дома. Оперативные службы сообщили, что в результате случившегося были разрушены оконные блоки и несущие конструкции.

«Пострадал один человек», — добавили в МЧС.

В каком состоянии находится пострадавший — неизвестно. Уточняется, что эвакуация других жителей не производилась — она не потребовалась. О проведении аварийно-спсательных работ на месте также не сообщалось.

Известно, что на месте ЧП работают девять сотрудников МЧС. В ликвидации пожара задействованы также три единицы техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что двое полицейских погибли в столкновении с грузовиком в Подмосковье.

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