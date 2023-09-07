В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников повреждены автомобили

Пострадал один человек.

В результате террористической атаки киевского режима двумя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) повреждено несколько автомобилей в Ростове-на-Дону, также есть сведения об одном пострадавшем человеке, который отказался от госпитализации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Один из беспилотников сбит в центре города на улице Пушкинская, другой упал за городом в западной части города.

В данный момент на месте падения проводятся следственные действия.