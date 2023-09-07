В Москве идет подготовка к международному чемпионату «Битва роботов»

Титановые когти, железные клыки и бой не на жизнь, а на смерть. В Москве прошел старт первого чемпионата по битве роботов.

Это настоящее состязание инноваций и технологий, где главная цель участников — вывести из строя робота соперника. Причем сделать это можно любыми способами — управлять киборгом может как сам изобретатель машины, так и искусственный интеллект.

Поэтому на арене разворачивается нешуточная борьба. Все увидела корреспондент «Известий» Виктория Жильцова.

Он будет бить своим спиннером, который весит 16 кг. Также у него есть такие когти, которыми он будет подцеплять соперников. Титановыми когтями и клыками робот-медоед будет вгрызаться в броню противника — студенты Петербургского политеха собрали грозного стокилограммового хищника. Но и соперники серьезные — за победу придется побороться.

На площадке «VK Play Арена» роботы сражаются в тренировочной схватке. И хотя это только демонстрация, уже сейчас соперники наводят настоящий ужас — к некоторым роботам даже приближаться страшно.

«Он работает на пневмоцилиндре: жидкий газ переходит в газообразное состояние и уже после этого через клапаны подается в цилиндры. Коршун поднимается, клюв открывается Он должен подкинуть соперника», — объясняет принцип работы одного из роботов участник чемпионата Андрей Такташов.

Всего за пару минут боя эти терминаторы снесли металлическую ограду. Битва роботов — мероприятие небезопасное, а потому сам чемпионат пройдет на специальной арене под толстым защитным стеклом. Команды будут управлять машинами с помощью радиопультов.

В оглушительной схватке сойдутся гладиаторы со всей страны. Приедут и роботы-иностранцы — из Индии, Казахстана, Китая и Турции. Всего больше 50 команд.

Это первый в России международный чемпионат по боям роботов. Раньше проходили только небольшие соревнования на Урале. С поддержкой Минцифры их теперь будут проводить ежегодно.

«Это очень важная тема. У нас реально бизнес кооперируется с университетами — делают этих роботов, которые дальше будут принимать участие в наших битвах», — отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

Чемпионат пройдет в несколько этапов: сначала два отборочных тура, потом полуфинал, а затем и схватка сильнейших. На ринге у команд будет всего три минуты, чтобы доказать превосходство своего робота.

Задача — нанести наибольший урон сопернику. Оценивать это будет жюри. Призовой фонд в шесть миллионов рублей поделят между победителями и призерами.

«Мы выделяем дополнительные гранты, помогающие получить финансовую поддержку в рамках обучения и совместить это с обучением своей специальности, получить что-то новое. Мы с вами понимаем, что будущее — в роботехнике», — сказал гендиректор технологической корпорации VK Владимир Кириенко.

И в этом мире нет места стереотипам. Электронных воинов уже создают и девушки — в чемпионате примет участие полностью женская команда.

«Я могу без проблем собрать и обсуждать робота. То есть я в этом разбираюсь и все понимаю», — рассказала одна из участниц состязаний Валерия Орлова.

Посмотреть на «восстание машин» можно будет уже через неделю, 16 сентября, на арене в «Крокус Экспо». Вход бесплатный. Также есть возможность посмотреть онлайн-трансляцию.