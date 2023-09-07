«Что за идиот»: ветераны американской армии обиделись на Байдена

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

NYP: ветераны армии США обвинили Байдена в неуважении к ним

«Что за идиот»: ветераны американской армии обиделись на Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas

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Какой поступок президента так сильно задел военных?

Ветераны армии США раскритиковали Джо Байдена после его поспешного ухода с церемонии награждения в Белом доме. Такой новостью поделилась газета New York Post.

Сообщается, что президент внезапно покинул Восточный зал своей резиденции после вручения ордена ветерану Вьетнамской войны 81-летнему капитану в отставке Ларри Тейлору. Что заставило Байдена так поспешно удалиться, не сообщается.

«Прошу прощения за мой французский… Но что за чертов идиот. Постоянное неуважение Байдена к кому бы то ни было вызывает ужас. Гавайи, военнослужащие, жертвы стрелков, список можно продолжать», — заявил бывший морской котик и ведущий подкаста Шон Райан.

Байден на G20 поднимет тему конфликта на Украине и призовет к справедливому миру

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден вновь вынужден соблюдать защитные меры из-за заболевшей коронавирусом супруги. По словам эксперта, маска, которую теперь носит лидер США, дает лишь небольшой шанс не заразиться.

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