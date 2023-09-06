Спасти рядового Байдена: поможет ли маска президенту США от заражения COVID-19

Американский лидер вновь вынужден соблюдать защитные меры. Его супруга Джилл сдала положительный тест на COVID-19.

Ношение медицинской маски дает шанс не подхватить вирус, однако не гарантирует это на 100%. Об этом 5-tv.ru заявил генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

Так, стало известно, что президент США Джо Байден снова вынужден носить маску — его супруга Джилл сдала положительный тест на коронавирус. У самого американского лидера болезнь пока не выявили, однако в течение недели он будет проходить регулярное тестирование и медосмотр.

По словам Авербаха, единственный способ не подхватить COVID-19 — это не приближаться к зараженному человеку и не находиться с ним в одном помещении. Маска же дает лишь небольшой шанс не заразиться, и то если она правильно надета и качественно изготовлена.

«Одноразовые маски, самые дешевые, которыми все пользовались, надо менять через час-полтора. Никто этого не делает. Естественно, эффективность их снижается в разы… Какой-то процент защиты, безусловно, есть. Скажем так, лучше маска, чем ничего», — констатировал эксперт.

Он добавил, что большей надежностью, чем маска, обладают применяемый хирургами респиратор № 95 или классическая четырехслойная марлевая маска. Однако постоянно носить такую защиту неподготовленные люди просто не смогут, отметил Авербах.

Более эффективным способом остановить распространение вируса будет ношение маски зараженными людьми, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание на то, что маски изначально создавались для больных.

«То есть он дышит в маску, она задерживает что-то. Если чихает и кашляет, то тоже в маску. Поэтому для других больной человек в маске более безопасен, чем без маски», — пояснил Авербах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе зафиксирована новая вспышка коронавируса — в Европе и США уже полтора миллиона подтвержденных диагнозов за месяц.