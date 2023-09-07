Захарова возмутилась коррумпированностью Министерства обороны Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что против нового министра обороны Украины хотят возбудить уголовное дело.

«Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведется антикоррупционное разбирательство?!» — возмутилась она в своем Telegram-канале.

О том, что против нового министра обороны Украины хотят возбудить дело, стало известно накануне. Политик подозревается в злоупотреблении властью: по версии суда, он совершал действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества.

«Очередной проходимец»: кто и зачем протолкнул Умерова на пост главы МО Украины

По уточненной информации, Умеров продавал электроэнергию по стоимости ниже рыночной фирмам, связанным с «Центрэнерго», а сотрудника, который узнал об обмане, уволил.

Главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова назначили на должность главы Минобороны Украины 6 сентября. 338 депутатов Верховной рады высказались «за» его кандидатуру. Ранее пост занимал Алексей Резников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать от нового министра обороны Украины.