Захарова возмутилась коррумпированностью Министерства обороны Украины

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Рита Миронова
Рита Миронова 28 0

Рустем Умеров подозревается в злоупотреблении властью. Почему этот факт прошел мимо украинского правительства?

Захарова возмутилась коррумпированностью Министерства обороны Украины

Фото: ANDRII NESTERENKO / ТАСС

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на информацию о том, что против нового министра обороны Украины хотят возбудить уголовное дело.

«Зеленский уволил одного министра обороны из-за коррупции, не инициировав никакого расследования, а вместо него назначил другого, в отношении которого ведется антикоррупционное разбирательство?!» — возмутилась она в своем Telegram-канале.

О том, что против нового министра обороны Украины хотят возбудить дело, стало известно накануне. Политик подозревается в злоупотреблении властью: по версии суда, он совершал действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества.

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По уточненной информации, Умеров продавал электроэнергию по стоимости ниже рыночной фирмам, связанным с «Центрэнерго», а сотрудника, который узнал об обмане, уволил.

Главу Фонда государственного имущества Рустема Умерова назначили на должность главы Минобороны Украины 6 сентября. 338 депутатов Верховной рады высказались «за» его кандидатуру. Ранее пост занимал Алексей Резников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ожидать от нового министра обороны Украины.

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