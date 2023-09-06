«Очередной проходимец»: кто и зачем протолкнул Умерова на пост главы МО Украины

Что известно о новом министре обороны Украины, сменившем на этом посту Алексея Резникова?

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров — это американский ставленник, чья задача — следить за распределением денег, которыми Запад снабжает Киев. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Игорь Никулин.

«Никакого отношения к военному делу он никогда не имел, как и его предшественник Резников. Это чисто американская креатура, которая будет отслеживать, чтобы американские деньги попадали в „правильные руки“», — уверен эксперт.

Никулин отметил, что, возглавляя Фонд государственного имущества, Умеров готов был продать Западу всю Украину за 400 миллионов долларов. Также известно, что новый глава украинского Минобороны — сын известного крымско-татарского националиста, взгляды которого полностью разделяет.

То есть, по сути, Умеров — это сепаратист, выступающий за создание крымско-татарского государства, независимого от России и Украины, но зависимого от Турции. Однако в Незалежной уже готовы дружить хоть с чертом, лишь бы он был против России, подчеркнул политолог.

«Это очередной проходимец, который занимался эксгибиционизмом на камеру. Об этом есть ролик. То есть, как тогда Хусейн (президент Ирака Саддам Хусейн — Прим. ред.) и говорил — американцам служат только извращенцы. Умеров — классический пример: и вор, и жена с детьми в Майами живет, и готов продать все, что угодно и кому угодно, лишь бы заплатили», — заключил Никулин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алексея Резникова на посту главы министра обороны Украины сменил Рустем Умеров, до этого возглавлявший Фонд государственного имущества страны.