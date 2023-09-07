Прощай, галльский петух! Украинские «цыпочки» захватывают рынки Франции

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Рита Миронова
Рита Миронова 23 0

Le Figaro: французские птицеводы пожаловались на украинских поставщиков

Прощай, галльский петух! Украинские «цыпочки» захватывают рынки Франции

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Ежемесячно от украинских поставщиков приходит по 20 тысяч тонн курятины — как это повлияло на ситуацию на европейском рынке?

Птицеводы из Франции пожаловались на украинских поставщиков из-за недобросовестной конкуренции. Об этом сообщает газета Le Figaro.

Их возмущает многократное увеличение экспорта куриного мяса с Украины. Из-за беспошлинного ввоза продукции на европейские рынки ситуация дестабилизировалась.

Европейцы, для которых птицеводство обычно является семейным бизнесом, остались практически без покупателей. Ежемесячно от украинских поставщиков приходит по 20 тысяч тонн курятины.

«Это действительно настоящий взрыв, взрывной рост. И всюду наши коллеги находятся в ситуации разорения: немцы, голландцы, поляки. Мы все в одной ситуации, потому что мы сами в ЕС выбрали единый рынок, а приход на него украинского производителя сразу дестабилизировал прежнее состояние баланса по всему Евросоюзу», — высказался председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Жан-Мишель Шеффер.

Примечательно, что себестоимость куриного мяса на Украине в два раза ниже той цены, за которую его продают в Евросоюзе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Молдавия поможет Украине с вывозом зерна.

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