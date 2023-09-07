В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, водитель погиб

В Нерюнгринском районе Якутии перевернулся автобус «Урал», на котором вахтовики направлялись на работу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха.

По информации ведомства, предварительной причиной происшествия стал человеческий фактор. Так, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и съехал с дороги на щебень.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале региональной прокуратуры, автобус лежит на боку. Внешних повреждений на нем не зафиксировано, также в результате опрокидывания автомобиля не произошло возгорания.

«Водитель автобуса погиб на месте», — сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

Кроме того, различные травмы получили все пассажиры автобуса. Их оперативно доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авто врезалось в инспектора ГИБДД в центре Казани.