В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, водитель погиб

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Рита Миронова
Рита Миронова 17 0

По факту аварии проводится прокурорская проверка.

В Якутии перевернулся автобус с вахтовиками, водитель погиб

Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал прокуратуры Республики Саха (Якутия) / tprocsakha

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В Нерюнгринском районе Якутии перевернулся автобус «Урал», на котором вахтовики направлялись на работу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха.

По информации ведомства, предварительной причиной происшествия стал человеческий фактор. Так, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и съехал с дороги на щебень.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале региональной прокуратуры, автобус лежит на боку. Внешних повреждений на нем не зафиксировано, также в результате опрокидывания автомобиля не произошло возгорания.

«Водитель автобуса погиб на месте», — сообщили в Telegram-канале прокуратуры.

Кроме того, различные травмы получили все пассажиры автобуса. Их оперативно доставили в больницу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авто врезалось в инспектора ГИБДД в центре Казани.

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