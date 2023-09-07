Ушел «за хлебом»: Аль Пачино расстался с недавно родившей ему сына девушкой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 56 0

The Blast: Аль Пачино расстался с родившей ему сына девушкой

Ушел «за хлебом»: Аль Пачино расстался с недавно родившей ему сына девушкой

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Артист стал реальным воплощением истории про отца, который «ушел в магазин».

Голливудский актер Аль Пачино, которому в этом году исполнилось 83, расстался с недавно родившей ему сына 29-летней Нур Альфаллах. Об этом сообщает издание The Blast.

Пара стала родителями мальчика всего три месяца назад. Сын Роман появился у них на свет 6 июня 2023 года.

А сейчас в распоряжении СМИ появились судебные документы, которые могут говорить о разрыве отношений. Согласно заявлению молодой матери, она просит суд дать ей полную опеку над отпрыском.

При этом самому Пачино предлагается предоставить «разумное посещение». Стоит отметить, что артист не сразу поверил, что снова станет папой в таком преклонном возрасте. Знаменитость даже сделал тест ДНК — получив результат, он признал свое отцовство спустя неделю после рождения сына. Это его четвертый ребенок.

Что стало причиной разрыва голливудской звезды с матерью своего наследника — остается загадкой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аль Пачино рассказал о большой ошибке молодости.

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