Российские войска разбили противника у Вербового и Работино.
Фото: www.globallookpress.com / Pavlo_bagmut
Вооруженные силы Украины минувшей ночью потеряли соню боевиков в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
Противник вел ротацию в районе населенных пунктов Вербовое и Работино, однако ВС РФ нанесли по их позициям массированный ударю
«Только за эту ночь противник потерял около ста человек», — отмечается в публикации.
Урон был нанесен не только живой силе, но и технике противника. Российские подразделения ликвидировали девять артиллерийских оружий, два миномета и два танка из арсенала ВСУ. Армия РФ продолжает успешно выполнять боевые задачи на запорожском направлении, заключил Балицкий.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Китае оценили успехи российской армии в Запорожской области.
- 7 сент
- British American Tobacco продает бизнес в России и Белоруссии
- 7 сент
- ФСБ: возбуждено дело о госизмене в отношении жителя Хабаровска
- 7 сент
- В Часовом Яру под Артемовском наблюдается скопление сил ВСУ
- 7 сент
- Травмирующий опыт: как к украинцам на самом деле относятся в Израиле
- 7 сент
- Натовские запасы иссякают: на авдеевском направлении у ВСУ заканчиваются снаряды
- 7 сент
- В Совфеде назвали слова Умерова о «возвращении земель» Украины бахвальством
- 7 сент
- Наши герои: лучшее видео СВО за день
- 7 сент
- «Не доставайся же ты никому»: чем опасны поставки обедненного урана ВСУ
- 7 сент
- Новая тактика армии России: ВСУ терпят поражения на краснолиманском направлении
- 7 сент
- Захарова опровергла слова США о безопасности снарядов с обедненным ураном
Читайте также
59%
0.30 105.08
0.18
Нашли ошибку?