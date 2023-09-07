Дайте свет: закрывшая все АЭС Германия теперь берет электроэнергию у соседей

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 2 0

Германия вынуждена закупать электроэнергию у Франции и Нидерландов

Дайте свет: закрывшая все АЭС Германия теперь берет электроэнергию у соседей

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

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Последнюю станцию немецкие власти отключили весной этого года.

Германию теперь можно назвать импортером электроэнергии, ведь после закрытия последних трех атомных электростанций в стране она вынуждена приобретать ресурс у соседних государств. Как пишет издание EADaily со ссылкой на данные Федерального статистического управления Германии Destatis, только за второй квартал 2023 года страна импортировала 18,5 миллиарда киловатт-часов.

При этом экспорт энергии из Германии составляет 11,4 миллиарда киловатт-часов. Отмечается, что примерно эту разницу вырабатывали закрытые немецкие АЭС.

Кроме того, там снизилась выработка энергии за счет ветра - правда, пока чуть больше, чем на 1%. Падение отмечается и за счет фотоэлектрических источников — уже на 5,9%.

Чаще всего Германия закупает электроэнергию у Нидерландов и Франции. При этом объемы выработки в этих странах, наоборот, увеличились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия «подсела» на удобрения из России.

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