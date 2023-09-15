«Ревностно к этому относится»: почему Пресняков не разрешает Подольской ходить в клубы

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 32 0

Владимир Пресняков-младший не разрешает Наталье Подольской ходить в ночные клубы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Тем не менее, недавно певица в компании подруг развлекалась без мужа.

Владимир Пресняков-младший не разрешает Наталье Подольской ходить в ночные клубы. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии Top Hit Music Awards Russia, которая прошла в клубе VK Gipsy Moscow.

По словам артистки, раньше они с супругом любили посещать увеселительные заведения, однако со временем у Владимира интерес к ночной жизни угас. Наталья Подольская, наоборот, по-прежнему не против сходить равзеяться.

«А теперь мне хочется, но он очень ревностно к этому относится», — объяснила Подольская.

Тем не менее, как отмечает певица, жестких запретов супруг ей не ставит в отношениях. Например, недавно артистка в компании подруг развлекалась без мужа.

«Мы зарулили в какое-то заведение, я не знаю названия. Там была дискотека, прямо танцы на улице. Это какая-то набережная. И я его попросила, чтобы он за мной туда приехал. Он приехал», — рассказывает Подольская.

По признанию певицы, частенько ей и самой хочется остаться дома с детьми и любящим супругом, ведь он радует ее, оберегает и сдувает с нее пылинки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская рассказала о неадекватном поведении сына.

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