«Ревностно к этому относится»: почему Пресняков не разрешает Подольской ходить в клубы
Владимир Пресняков-младший не разрешает Наталье Подольской ходить в ночные клубы
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru
Тем не менее, недавно певица в компании подруг развлекалась без мужа.
Владимир Пресняков-младший не разрешает Наталье Подольской ходить в ночные клубы. Об этом певица эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru на музыкальной премии Top Hit Music Awards Russia, которая прошла в клубе VK Gipsy Moscow.
По словам артистки, раньше они с супругом любили посещать увеселительные заведения, однако со временем у Владимира интерес к ночной жизни угас. Наталья Подольская, наоборот, по-прежнему не против сходить равзеяться.
«А теперь мне хочется, но он очень ревностно к этому относится», — объяснила Подольская.
Тем не менее, как отмечает певица, жестких запретов супруг ей не ставит в отношениях. Например, недавно артистка в компании подруг развлекалась без мужа.
«Мы зарулили в какое-то заведение, я не знаю названия. Там была дискотека, прямо танцы на улице. Это какая-то набережная. И я его попросила, чтобы он за мной туда приехал. Он приехал», — рассказывает Подольская.
По признанию певицы, частенько ей и самой хочется остаться дома с детьми и любящим супругом, ведь он радует ее, оберегает и сдувает с нее пылинки.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская рассказала о неадекватном поведении сына.
Читайте также
87%
0.18 103.23
0.12
Нашли ошибку?