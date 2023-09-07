Смещают фокус: что западные СМИ пишут о сделке России и Турции по зерну

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Данная тема попала на передовицы мировых изданий.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dirceu Portugal; 5-tv.ru

Москва и Анкара пришли к соглашению о поставке одного миллиона тонн зерна. К проработке технических деталей приступят в ближайшее время, сообщили в российском МИДе.

Условия возобновления «черноморской инициативы» — сейчас одна из главных тем, которую обсуждают мировые издания. Впрочем, западные СМИ пытаются сместить фокус от темы продовольствия к вопросам политическим — подробнее обо всем расскажет корреспондент «Известий» Натали Графчикова.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Россия не вернется в зерновую сделку, из которой вышла в июле этого года. Вместо возвращения в договор, в ходе которого не соблюдались требования РФ, наше государство намерено напрямую выстроить отношения с непосредственными покупателями зерна, например, с Турцией.

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Смещают фокус: что западные СМИ пишут о сделке России и Турции по зерну

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