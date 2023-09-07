Российские таможенники обнаружили в посылке из Индии редких грибов-паразитов

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 18 0

ФТС России: в посылке из Индии обнаружили редких грибов-паразитов

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Richard Becker/FLPA; Пресс-служба ФТС России; 5-tv.ru

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Почти 200 граммов редких грибов отказались выпускать из почтовой таможни.

В центральной почтовой таможенной службе специалисты обнаружили очень дорогие грибы-паразиты в посылке, адресованной жителю Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Инспектор таможенной службы при сканировании посылки заметил подозрительные «сучки». Как выяснилось позднее, в посылке отправили высушенных гусениц с проросшими из них плодовыми телами.

Оказалось, что это кордицепс — самый дорогой и редкий вид грибов. В посылке, шедшей из Индии в подмосковные Котельники, обнаружили около 200 граммов паразита. Кордицепсы известны тем, что их споры проникают в организмы насекомых, где «захватывают» нервную систему носителя и заставляют жертву забраться на возвышенность, чтобы там прорасти из головы «хозяина». Именно кордицепсы легли в основу сюжета вселенной The Last of Us («Одни из нас»).

Специалисты оценили поклажу в один миллион рублей. Отправитель же оценил содержимое посылки в 200 рупий. Это примерно две с половиной тысячи долларов.

Грибы вида КордицепсВ обычной посылке оказались редкие грибы-паразиты вида кордицепс. Фото: Пресс-служба ФТС России

Более того, отсутствовали разрешительные документы на ввоз редкого товара. Дело в том, что эти грибы-паразиты применяются в лечебных целях в восточной медицине. По словам экспертов, ввозить в Россию его можно только при наличии ветеринарного сертификата международного образца страны-отправителя или с разрешения Россельхознадзора.

В таможенной службе было принято решение вернуть посылку отправителю.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пассажир из ОАЭ пытался провезти в Москву бриллианты в трусах.

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