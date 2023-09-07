В Комздраве раскрыли детали смертельного ДТП с участием велосипедисток

Смерть двоих девочек подтверждена.

В смертельном ДТП на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области пострадало 12 человек, двое из них скончались. Данную информацию Комитет по здравоохранению подтвердил в своем Telegram-канале.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что две девочки погибли в результате дорожного инцидента с участием грузовика. Известно, что возраст пострадавших велосипедисток 14-15 лет. Также пострадал их тренер.

По данным регионального Комздрава, две девочки были госпитализированы в местные больницы с политравмами и переломом позвоночника. Характер полученных травм еще восьми детей не раскрывается — известно, что они разной степени тяжести.

Школьницы выехали на велосипедах из Сестринска в сопровождении легкового автомобиля. По предварительной информации, водитель, находившийся за рулем грузовика, не справился с управлением и врезался в машину. По словам очевидцев, всех девочек «просто переехало грузовиком».

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места страшной аварии.