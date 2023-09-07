«Сомневаюсь, что вернусь»: Дарья Усачева завершила спортивную карьеру

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 211 0

Российская фигуристка Дарья Усачева завершила спортивную карьеру

«Сомневаюсь, что вернусь»: Дарья Усачева завершила спортивную карьеру

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Однако убирать коньки на полку она не собирается.

Российская фигуристка Дарья Усачева заявила, что завершила профессиональную карьеру. При этом она продолжит выступать в ледовых шоу — дело в том, что спортсменка не хочет полностью отказываться от коньков.

«Сейчас, да. Сомневаюсь, что вернусь на соревновательную арену через год, нет. Но в шоу я очень хочу выступать. Мне нравится именно кататься для публики, демонстрировать программы, эмоции, кататься», — призналась она в интервью сервису Okko Sport.

Фигуристка в ноябре 2021 года получила серьезную травму — она повредила бедро. С тех пор спортсменка не принимала участие в официальных турнирах. В 2020-м Усачева завоевала серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роман Костомаров после ампутаций готов начать карьеру мотивационного тренера.

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