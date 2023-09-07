Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку

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Полина Долгова
Полина Долгова 42 0

Глава ФВСР Екимов: тренировку попавших под фуру велосипедисток не согласовывали

Тренер погибших в ДТП велосипедисток не имел разрешения на тренировку

Фото: Telegram / Прокуратура Ленинградской области / prok_lenobl

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Известно, что пострадали 12 человек, двое из них скончались.

Тренер велосипедисток, которые попали в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом на трассе «Скандинавия», не имел разрешения на проведение тренировки. Он выехал на дорогу вместе с ученицами без согласований с кем-либо, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Федерации велоспорта России Вячеслава Екимова.

«Даже если группа, как и положено, была прикрыта машиной со всеми опознавательными знаками, мимо мчатся автомобили со скоростью в четыре раза выше», — отметил он.

Он подчеркнул, что спортсменам нечего делать на скоростных трассах как раз таки во избежании подобных инцидентов.

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Девочки выехали из Сестринска. На трассе «Скандинавия» под Выборгом их «всех переехало грузовиком», по словам очевидцев. Известно, что пострадали 12 человек, двое из них скончались. Возраст потерпевших 14-15 лет. Также травмы получил их тренер.

Сообщается, что грузовик наехал на легковушку, которая сопровождала школьниц. После страшной аварии предположительный виновник был задержан. Им оказался 32-летний иностранец. По предварительной версии, мужчина уснул за рулем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Якутии перевернулся автобус с вахтовиками.

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