Важные темы: Путин провел рабочую встречу с главой Мордовии
Обновить промышленный потенциал республики поможет особая экономическая зона.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Сегодня Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с главой Мордовии. Говорили о развитии региона.
По словам Артема Здунова, обновить промышленный потенциал республики поможет особая экономическая зона — она сейчас создается и станет первой в регионе. Количество рабочих мест удалось увеличить за счет появления крупных инвестиционных проектов, в том числе в медицине и фармацевтике, в планах даже создать био-технологический центр.
Читайте также
+14° 768 мм рт. ст.
59%
59%
98.20
0.36 105.28
0.20
0.36 105.28
0.20
Нашли ошибку?