«Воспитанный малыш»: звезда «Папиных дочек» Арзамасова показала подросшего сына

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Полина Долгова
Полина Долгова 27 0

Елизавета Арзамасова посетила цирк в Сочи с семьей

«Воспитанный малыш»: звезда «Папиных дочек» Арзамасова показала подросшего сына

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС; Instagram* / liza_arzamasova; 5-tv.ru

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Мама с малышом посетили цирковое шоу в Сочи.

Российская актриса Елизавета Арзамасова часто делится подробностями личной жизни в социальных сетях. На днях звезда посетила с наследником цирковое шоу в Сочи, чем и похвасталась в личном блоге. Звезда опубликовала видеоролик с ребенком и рассказала о выступлении артистов цирка.

«Я обожаю цирковых! И вот — мы, всей семьей, — увлечены, восхищены, как дети… Спасибо за волшебство! За чудо!» — поделилась она.

Прежде звезда сериала «Папины дочки» заявила, что ушла от работы в кино, чтобы заняться воспитанием наследника. Теперь она много времени уделяет хобби и интересам малыша. Знаменитая мама учит ребенка читать, поет для него песни посещает различные выставки.

Пользователи отреагировали на видео с ребенком добрыми комментариями.

«Лиза, я очень рада, что Левы ушел счастливым из цирка»;

«Такой воспитанный малыш», — написали они.

Также недавно актриса призналась, что совершенно не была готова к материнству. Несмотря на то, что сегодня Арзамасова вовсю участвует в интеграциях с образовательными и другими коммерческими проектами для родителей. Однако вынашивая малыша, она не читала специальную литературу, не ходила на курсы и не составляла планы на все вероятные экстренные ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Авербух и Арзамасова отпраздновали двухлетие сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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