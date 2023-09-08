«Рождена вне брака 16-летней девушкой»: раскрыта тайна внучки Славы Зайцева

Один из помощников знаменитого кутюрье шокировал подробностями личной жизни Егора Зайцева.

На фоне продолжающихся разбирательств с наследством модельера Вячеслава Зайцева была обнародована история появления на свет его внучки Маруси. На наследство претендуют сын дизайнера Егор Зайцев, манекенщик Эдуард Кривенко и коллега по Дому моды Александр Романов, хотя сам усопший хотел завещать нажитое единственной внучке. Но, как выяснилось в очередном ток-шоу на федеральном канале, отношения с девушкой у мэтра были далеки от идиллических.

Известно, что Зайцев конфликтовал с сыном. При этом Маруся то и дело выходила с дедушкой в свет, появлялась на модных показах, позировала фотографам. Поклонники художника были уверены, что внучка была его отдушиной, близким человеком. Но помощник Вячеслава Михайловича Николай Головин считает иначе. Он рассказал, что за три дня до смерти кутюрье планировал составить завещание — отписать девушке усадьбу в Каблуково. Дедушка позвонил Марусе, а она, по словам Головина, как всегда, не подняла трубку.

«Маруся рождена вне брака, юридически она не внучка Зайцева. Она рождена несовершеннолетней девушкой, которой было 16. Егор в браке с Дашей не был. Не знаю, был ли он вообще вписан в документы как отец», — заметил помощник дизайнера.

Головин также добавил, что именно он согласно воле умершего должен был взять на себя его похороны. Но, как известно, этим вопросом занялся Егор Зайцев. И хотя прославленному модельеру могло достаться место на престижном Троекуровском кладбище, сын решил, что могила будет в четырех часах езды от Москвы — на Жегаловском кладбище в Щелково.

Адвокат Маруси Зайцевой, послушав Головина, подчеркнула, что наследником первой очереди является Егор Зайцев. А его дочь может получить обещанное по праву представления. Но теперь, если помощник покойного прав, для определения родственных связей, вероятно, понадобится соответствующая экспертиза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спорах Егора Зайцева бывшими соратниками отца. По мнению сына, маэстро окружали одни проходимцы, выжидавшие момента, чтобы обокрасть его и присвоить бизнес.