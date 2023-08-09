Клялась в верности: сын Вячеслава Зайцева продолжает войну за наследство

Борьба за дело жизни легендарного модельера началась задолго до его смерти.

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор рассказал о новом витке своей войны за наследство. Теперь его соперницей стала Ирина Зотова — генеральный директор мужской линии Дома моды, проработавшая с кутюрье не одно десятилетие. По мнению Егора Зайцева, женщина самым непорядочным способом пытается присвоить себе достижения маэстро, а также завладеть долями его бизнеса. Хотя прежде обещала помочь оставить максимум имущества «в семье».

Зайцев-младший эксклюзивно предоставил редакции 5-tv.ru договор, согласно которому Ирина Зотова приобрела у дизайнера два товарных знака за 3,3 миллиона рублей. Для наследника сделка оказалась неожиданностью, так как сотрудница отца обещала ему обратное — отказаться детской линии одежды. А в итоге, как видит ситуацию Егор Зайцев, она пытается устроить себе безбедное будущее.

«Зотова сама ко мне обратилась за помощью по делу „Слава Зайцев Kids“ и написала, что свою лицензию закрывает, целовалась, фотографировалась в день похорон в Каблуково и клялась в верности. А сама за четыре месяца до этого у беспомощного и из абсолютно недееспособного человека выдавила подпись на передачу ей всех прав на имя и товарный знак. И пытается сейчас, в темную используя мои ресурсы, отжать „Слава Зайцев Kids“ себе, а не в Семью, как мне недавно клялась», — заявил сын модельера.

Договор о приобретении товарных знаков Ириной Зотовой. Фото: 5-tv.ru

Егор Зайцев назвал Ирины Зотову «давней партнершей» бывшего генерального директора Дома Моды Николая Головина. Он утверждает, что экс-сотрудник задумал разорить Вячеслава Михайловича еще в середине нулевых, а в лице коллеги искал сообщницу — не раз предлагал ей «дербанить» кутюрье.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. В 2016 году ему был поставлен диагноз — болезнь Паркинсона, в последние годы жизни он пребывал в тяжелом состоянии, с трудом передвигался и разговаривал, однако изредка появлялся на публике в сопровождении. Егор Зайцев конфликтовал с отцом по разным причинам, в том числе из-за «прихлебателей», которые его окружали. Все эти помощники, уверен наследник, пользовались художником и за его счет обогащались, разоряя Дом моды.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с Егором Зайцевым, в котором он рассказал всю правду о семейных отношениях и борьбе за наследие.