«Убрать президента»: в США сообщили о планах ВСУ по свержению Зеленского

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 12 0

Полковник ВС США Макгрегор: в ВСУ обсуждают план, как «убрать» Зеленского

«Убрать президента»: в США сообщили о планах ВСУ по свержению Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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По подсчетам американских экспертов, потери ВСУ уже составляют около 400 тысяч человек погибшими.

Полковник Дуглас Макгрегор, который по совместительству является экс-советником главы Пентагона, сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют свергнуть президента государства Владимира Зеленского. Сообщил Макгрегор об этом в своем личном блоге.

«На Украине внутри украинских сил идет много дискуссий о том, чтобы убрать Зеленского», — написал полковник.

Кроме того, по его подсчетам, потери украинской армии уже сейчас превысили цифру в 400 тысяч погибших. По мнению эксперта, Украине уже давно пора пойти на мирные переговоры с Россией.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Индии восхитились работой российских вертолетов Ка-52.

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