«Кошмар ВСУ»: в Индии восхитились работой российских вертолетов Ка-52
В Индии восхитились работой российских вертолетов Ка-52
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Боевые машины выслеживают и бьют по позициям украинских войск на юге Донецка и в Красном Лимане.
Индийский канал Hindustan Times опубликовало репортаж, в котором подробно показана работа боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в зоне специальной военной операции (СВО). Ролик опубликован на платформе YouTube.
«Российские вертолеты Ка-52 „Аллигатор“ стали кошмаром для украинских войск на линии фронта. Ударные вертолеты выслеживают их на юге Донецка и в Красном Лимане», — говорят журналисты в видеосюжете.
Кроме того, экипажи вертолетов блестяще уничтожили опорный пункт украинских боевиков. На юге Донецка под удар попало множество западной бронетехники.
Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации за сутки.
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