Давняя традиция: SHAMAN выстрелит из пушки Нарышкина бастиона в Петербурге

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Рита Миронова
Рита Миронова 24 0

Певец SHAMAN выступит в Санкт-Петербурге 9 сентября

Давняя традиция: SHAMAN выстрелит из пушки Нарышкина бастиона в Петербурге

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Исполнитель примет участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

Исполнитель SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) посетит Санкт-Петербург, чтобы провести фееричное шоу в рамках памятных мероприятий. Об этом он рассказал в своем личном блоге.

Так, 8 сентября, в День памяти жертв блокады Ленинграда артист присоединится к акции возложения цветов на Пискаревском мемориале. В освобождении города в те годы участвовал его прадед Михаил Селедкин — он служил в составе Ленинградского фронта.

9 сентября ожидается масштабный концерт на стадионе «Газпром Арена», который вмещает в себя 60 тысяч зрителей.

«Приглашаю всех в Санкт-Петербург на мой первый большой стадионный концерт! Устроим 9 сентября на берегу Финского залива крутой и мощный рок-концерт», — написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

За несколько часов до начала концерта, в 12:00, исполнитель поучаствует еще в одной акции — ему предстоит выстрелить из пушки Нарышкина бастиона в Петропаловской крепости. Полуденный выстрел в Санкт-Петербурге является давней традицией, а право выстрелить предоставляется как награда известным людям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN выступил на одной сцене с особенными детьми в Крыму.

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